Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası hafta sonunda Didim'de yapılacak - Son Dakika
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Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası hafta sonunda Didim'de yapılacak

25.03.2022 10:17
Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası hafta sonunda Didim'de yapılacak

Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Bisiklet yol yarışları 26-27 Mart 2022 tarihlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Bisiklet yol yarışları 26- 27 Mart 2022 tarihlerinde Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Aydın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Türkiye Şampiyonası 3.Etap Didim Puanlı Yol Yarışları Didim'de gerçekleştirilecek.

26-27 Mart 2022 tarihlerindeki yarışlarda Yıldız B, Yıldız A ve Genç kategorilerinin erkek ve bayan sporcular mücadele edecek. Ayrıca Master Erkek ve Kadınlarda yarışlarda yer alacak. 2 gün sürecek yol yarışlarında 26 Mart Cumartesi Fevzi paşa mahallesindeki parkuda pedal çevirecek. İlk gün yarışlarda sporcular Fevzi paşa sahil kısmında başlayarak Söke- Akbük yolu üzerinden Denizköy kavşağına, kavşaktan dönerek Uslu sitesi kavşağında tekrar başladığı güzergaha dönüş yapacak. 27 Mart Pazar günkü yarışlar ise yarışlar Apollon Tapınağı önünde başlayarak Abalı kavşağına kadar pedal çevirip, ardından Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Selvi caddesine girecek yarışmacılar tekrar Apollon Tapınağına dönerek yarışı tamamlayacak. Saat 09: 30 başlayacak yarışlar 5 ayrı kategoride 1'er saat arayla devam edecek. Yarışlar boyunca belirtilen cadde ve sokakla yarışlar boyunca araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Pazar günü ise saat 11.45'de Apollon Tapınağı önünde gerçekleştirilecek ödül töreniyle yarışmalar sona erecek. - AYDIN

Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası hafta sonunda Didim'de yapılacak

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Bisiklet, Türkiye, Didim, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası hafta sonunda Didim'de yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası hafta sonunda Didim'de yapılacak - Son Dakika
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