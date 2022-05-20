Bisikletseverler Burunucun'da ağırlandı

Bu yıl 16'ıncısı düzenlenen Gökova Bisiklet Turu çerçevesinde 18 ilden 240 bisikletsever, 5 günlük turun ardından Marmaris'e ulaştı.

Muğla Bisiklet Derneği tarafından organize edilen, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Gökova Bisiklet Turu 16 Mayıs Pazartesi günü Muğla Menteşe'den başladı. Akyaka, Akbük, Bodrum ve Datça'nın ardından sporcular 5'inci gün Marmaris'e geldi. Burunucu Macera Parkı'nda grubu Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hasan Yaylalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı karşıladı.

30'u yurt dışından, Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bolu, Bursa, Ankara, Kocaeli, Aydın, Hatay, Adana, Malatya, Kocaeli, Mersin, Çanakkale, Kırklareli, Edirne'den toplam 240 bisikletçi Burunucu Macera Parkı'nda keyifli bir mola verdi. Konuklara Marmaris Belediyesi Huzurevi mutfağında hazırlanan yemekler ikram edildi.

Muğla Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Irmak, Marmaris Belediyesi'ne organizasyona verdikleri destek için teşekkür etti. Katılımcılar Muğla ve Marmaris'i bisikletle keşfetmenin çok daha keyifli olduğunu ifade ederek, herkesi bu deneyimi yaşamaya davet etti. Başkanvekili Hasan Yaylalı da, katılımcılara hoş geldiniz diyerek "Sizleri bisiklet dostu Marmaris'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" ifadesini kullandı. Bisikletseverler molanın ardından turu noktalayacakları Akyaka'ya doğru hareket etti. - MUĞLA