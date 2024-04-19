Bismilli Sporcular Okul Sporları Boks Müsabakalarında Başarı Elde Etti

Spor

Diyarbakır'da düzenlenen okul sporları boks müsabakalarında, Bismilli sporcular başarı elde etti. Toplamda 7 altın ve 3 gümüş madalya kazanan sporcular, ilçelerini gururlandırdı.

Sporcular ve antrenörleri, kazandıkları madalyalarla birlikte Bismil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Kaya'ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tekin Kaya, elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları teker teker kutladı. Tekin, bu başarıların ilçedeki diğer gençlere de örnek teşkil edeceğini dile getirdi. - DİYARBAKIR