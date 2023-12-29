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BIST 100 Endeksi Yılın Son İşlem Gününü Yüzde 1,00 Değer Kazanarak Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yılın Son İşlem Gününü Yüzde 1,00 Değer Kazanarak Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününde yüzde 1,00 değer kazanarak 7.470,18 puandan tamamlandı. Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Gıda içecek sektörü en çok kazanan sektör olurken, iletişim sektörü ise geriledi. Analistler, küresel piyasalarda karışık bir seyir olduğunu belirtirken, önümüzdeki hafta içinde yoğun veri gündemi takip edileceği ifade edildi.

BIST 100 Endeksi Yılın Son İşlem Gününü Yüzde 1,00 Değer Kazanarak Tamamladı
29.12.2023 - 18:29,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününü yüzde 1,00 değer kazanarak 7.470,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,84 puan artarken toplam işlem hacmi 72,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,06 ile gıda içecek, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel piyasaların yılın son işlem gününe karışık seyirle başladığını belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de fabrika siparişleri, ADP istihdam raporu, ISM imalat sanayi PMI, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 seviyesinin direnç, 7.200 ve 7.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor BIST 100 Endeksi Yılın Son İşlem Gününü Yüzde 1,00 Değer Kazanarak Tamamladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yılın Son İşlem Gününü Yüzde 1,00 Değer Kazanarak Tamamladı - Son Dakika
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