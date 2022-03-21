Bitci Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı Mersin'de başlıyor - Son Dakika
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Bitci Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı Mersin'de başlıyor

21.03.2022 13:09
Bitci Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı Mersin'de başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı Mersin'de, Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu 2022 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı Mersin'de, Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlıyor. 22-26 Mart tarihleri arasında düzenlenecek turnuva için ligin en iyi takımları karşı karşıya gelecek.

Yenişehir Belediyesi, yılın en önemli basketbol olaylarından biri olarak gösterilen Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Mersinli basketbolseverler, HerbalifeNutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üstün başarı gösteren kulüplerin kupa heyecanına ortak olacak.

Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin de mücadele edeceği turnuvada Fenerbahçe Safiport, Galatasaray, Nesibe Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyespor, OGM Ormanspor ve Botaş, şampiyonluk için Servet Tazegül Spor Salonu'nda parkeye çıkacak.

22 Mart günü Nesibe Aydın - Bursa Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak turnuvada, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 24 Mart günü yarı final heyecanı yaşanacak. Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda final karşılaşmasının tarihi ise 26 Mart günü.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bitci Kadınlar Türkiye Kupası heyecanı Mersin'de başlıyor - Son Dakika


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