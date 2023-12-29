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Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklara başladı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in yerine teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao çalıştırdı. Antalyasporlu futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Hazırlıklar çift idmanla devam edecek.

Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklara başladı
29.12.2023 - 21:05,
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekibi, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul edip, Antalyaspor'daki görevinden ayrılan futbol sorumlusu Nuri Şahin'in yerine teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao çalıştırdı.

Antalyasporlu futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarına çift idmanla yarın devam edecek.

Öte yandan, Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, asbaşkan Akın Tatlıpınar ile beraberindeki bazı yöneticiler de antrenmanı takip etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika


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