Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK\'yı 1-0 yenerek rahatladı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, elde ettikleri galibiyetin kendilerini rahatlattığını söyledi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yalçın, zor bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti.
Son haftalarda kazanamadıklarına dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:
"O açıdan stresliydik. Oyuna baktığımız zaman 5-6 çok net pozisyon kaçırdık. İkinci golü atsaydık daha kolay olabilirdi. İkinci golü bulamayınca oyun zorlaşıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Çok zor maçlar oynuyoruz. 38 puanla kendimizi koruma pozisyonuna aldık. Bu bizim için bir avantaj. Önümüzde 10 maçlık periyot var. Son 8 maç tamamen kendi rakiplerimizle. Bu galibiyet bizi rahatlattı."
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AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Al Ain ile Al Nassr arasında oynanan maçta, topun çarpması sonucu drone'a ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Al Ain, ev sahibi olarak oynanan maçı 1-0 kazandı ve çeyrek finalin ikinci maçı 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica, Antalyaspor maçını kaybetmesiyle ilgili olarak, 'Doğum günümde bile şanslı değilim, bilmiyorum ne zaman şanslı olacağım' dedi. Şumudica, maçın ardından yaptığı açıklamada takımın taktiksel değişikliklerine değinerek, Antalya'nın daha fazla fırsat yakaladığını belirtti. Ayrıca, Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu söyleyen Şumudica, hakemlerle ilgili fazla konuşmak istemediğini ifade etti.
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