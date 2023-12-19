18:15 • •
17:43 • •
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.
Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Son Dakika › Spor › Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa maçı için hazır - Son Dakika