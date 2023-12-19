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Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa maçı için hazır - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa maçı için hazır

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, son çalışmayı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi ve taktiksel çalışma yaptı. Takım, maç saatini beklemeye başladı.

Bitexen Antalyaspor, Kasımpaşa maçı için hazır
19.12.2023 - 17:33,
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.

Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA
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