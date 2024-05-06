Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Buksa'nın penaltı golüyle öne geçen Antalyaspor'a Thiam ve Halil Akbunar'ın golleriyle cevap veren Siltaş Yapı Pendikspor, ilk yarıyı önde tamamladı.

06.05.2024 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Candaş Elbil, Mert Bulut

Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Ufuk Akyol, Kaluzinski, Emre Uzun, Van de Streek, Larsson, Buksa

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir, Gökcan Kaya, Ndiaye, Diaby, Halil Akbunar, Thiam, Erencan Yardımcı

Goller: Dk. 13 Buksa (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor), Dk. 15 Thiam, Dk. 45+6 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Uzun, Dk. 43 Buksa (Bitexen Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Buksa'nın ceza sahası dışından şutunda, Emre Taşdemir'in müdahalesiyle top kornere çıktı.

8. dakikada Erencan Yardımcı'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Thiam'ın şutunda Leite, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Bitexen Antalyaspor penaltı kazandı. Emre Uzun'un şutunda Ndiaye'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı noktasını işaret etti.

13. dakikada Antalyaspor penaltı golüyle öne geçti. Penaltı atışını kullanan Buksa, kaleci Erdem Canpolat'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

15. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor skora eşitlik getirdi. Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasına yükselen Erencan Yardımcı'nın kafayla şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Kale alanı soluna seken topla buluşan Thiam, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Yardımcı hakem Erencan Yardımcı için ofsayt bayrağını kaldırdı, ancak hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR odasındaki incelemenin ardından golün geçerli olduğuna karar verdi: 1-1.

45+6. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdem Özgenç'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Leite'nin sağından ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısını Siltaş Yapı Pendikspor 2-1 önde tamamladı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Antalyaspor, Pendikspor, Trendyol, Antalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
18:52 Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek Özgür Özel, yarın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek
18:46 İstanbul’da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı İstanbul'da, 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 11 kişi daha tutuklandı
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
19:10 Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak Sezonu kapatan İsmail Yüksek, dünya yıldızlarının doktoruna tedavi olacak
18:59 Canlı anlatım Tempo bir an olsun düşmüyor Canlı anlatım! Tempo bir an olsun düşmüyor
17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 21:33:55. #1.11#
SON DAKİKA: Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 2-1 Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement