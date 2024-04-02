Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'un teknik direktör Sergen Yalçın, "Uzun bir lig oynuyoruz. Her maç aynı performans gelmez. Anadolu takımı olarak zaman zaman böyle düşüşleri bekliyoruz." dedi.
Yalçın, Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra tekrar lige dönmenin oyuncular açısından kolay olmadığını söyledi.
Oyuncuları maça konsantre etmekte zorlandıklarını belirten Yalçın, "Oyun olarak çok tatmin edici bir performans sergileyemedik. Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik. Geldiğimizden beri bu takım çok iyi maçlar çıkardı. Arada böyle oyunlar doğal olarak olacak. Uzun bir lig oynuyoruz. Her maç aynı performans gelmez. Anadolu takımı olarak zaman zaman böyle düşüşleri bekliyoruz." dedi.
Antalyaspor hedefleri içerisinde ilk 10 içerisindeki pozisyonlarını korumaya devam ettiklerini kaydeden Yalçın, Rize maçına iyi bir şekilde hazırlanacaklarını vurguladı.
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.
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