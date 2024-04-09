Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor, bu sezon evinde oynadığı 14 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Transfer yasağı nedeniyle sezona altyapı takviyeli genç kadroyla başlayan Karadeniz ekibinin, 28. haftada Erzurumspor FK deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetle bir alt lige düşmesi kesinleşmişti.
İstediği gibi bir sezon geçiremeyen yeşil-beyazlılar, iç sahada da arzu edilen sonuçları alamadı.
Kendi evinde geride kalan 29 haftada 14 karşılaşma oynayan Giresun ekibi, sadece Erzurumspor FK'yi 1-0 yenebilmeyi başardı.
Rakipleri önünde 3 kez sahadan beraberlikle ayrılan Bitexen Giresunspor, 10 maçı ise kaybetti.
Sezon boyunca evinde 2 kez gol kaydetme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Kocaelispor ve Erzurumspor FK karşısında birer kez gol sevinci yaşadı.
Son Dakika › Spor › Bitexen Giresunspor, evinde sadece 1 galibiyet alabildi - Son Dakika
Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
Inter, İtalya Serie A'nın bitimine 7 maç kala ikinci sırada bulunan Milan ile 14 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Inter, sezon sonu hedefine ulaşmasıyla Milan'ı geride bırakarak, ligde kupayı en fazla kazanan ikinci takım olacak. Hakan Çalhanoğlu ise şampiyonluk yolunda 10 gol, 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
İbrahim Kutluay'ın avukatı, müvekkilinin kirada oturduğunu ve aktif bir mesleği olmadığını belirterek, Demet Şener'in ise oyunculuk ve modellik yaparak ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi. Demet Şener ise İbrahim Kutluay'ın açtığı dava hakkında ironik bir şekilde tepki göstererek, kendisine yardım defilesi düzenlemeyi düşündüğünü ifade etti.
Backyard Ultra Maratonu, Adana'da 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların her saat başında yeniden start aldığı ve 6 bin 706 metrelik parkuru aralıksız olarak koştuğu koşunun Adana ayağı, Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda düzenlendi. 75 kişi ile sınırlandırılan organizasyona Türkiye'nin farklı şehirlerinden yoğun talep oldu. Ali Kansu, 35 saat sonunda 35 tur ve 234.71 kilometre ile birinci olarak yarışı tamamladı.
Kuveyt Voleybol Ligi'nde Taner Atik'in başantrenörlüğünü yaptığı Kuveyt Spor Kulübü, Federasyon Kupası ve Süper Kupa'nın ardından ligde de şampiyon oldu. Normal sezonu lider tamamlayan kulüp, final etabında Qadsia Club'u mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, İsviçre'nin Cenevre kentinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Arat ve Ceferin, UEFA Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Avrupa ve Türk futbolu hakkında konuştular. Buluşmanın sonunda Arat, Ceferin'e Beşiktaş forması hediye etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?