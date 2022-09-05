Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 28 yaşındaki defans oyuncusu Faustin Senghor ile anlaşma sağlamıştır. Faustin Senghor'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Senghor, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Shkupi'de gösterdiği performans ile Makedonya 'da 'Yılın Stoperi' seçilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Giresunspor, Senegalli Senghor ile anlaştı - Son Dakika

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