 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor

Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor

Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılması için yoğun çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Kulüp, transfer tahtasının açılabilmesi için önemli bir sürece girildiğini belirtirken, yabancı oyuncular dışında tüm oyuncu ve kulüplere ait dosyalara ilişkin ödeme mutabakatı sağlandığı ifade edildi. Ayrıca, transfer tahtasının açılması durumunda takıma yapılacak takviyelerle ilgili görüşmelerin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Destekçilere teşekkür edilen açıklamada, kulübün geleceği için bu sürecin başarıyla sonlandırılması için tüm camianın birlikte mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.

01.02.2024 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılması için yoğun çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kulübün internet sitesinden Giresunspor Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, yasağın kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu kulüp için kritik bir sürece girildiği vurgulandı.

Transfer için Başkan Nahid Ramazan Yamak ve camianın gösterdiği çabalara dikkat çekilerek, "Transfer tahtamızın açılabilmesi amacıyla çok ciddi bir mesafe kat etmiş olduğumuzun bilinmesini isteriz. Transferimize engel teşkil eden yabancı oyunculardan Esat Mala ve Marko Milinkovic hariç tüm oyuncu ve kulüplere ait dosyalara ilişkin ödeme mutabakatı sağlamış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, transfer tahtasının açılması durumunda takıma yapılacak takviyelerle ilgili olarak da görüşmelerin büyük bir titizlikle gerçekleştirildiği belirtildi.

Transfer tahtasının açılmasına ilişkin geçen ay düzenlenen "Yüreğini Koy" destek kampanyasına katılarak bağış yapan destekçilere teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Henüz taahhütlerini yerine getirmemiş olan destekçilerimizin de ivedi şekilde taahhütlerini yerine getirmelerini talep ediyoruz. Kulübümüzün geleceği için hayati öneme sahip bu sürecin başarıyla sonlandırılması için tüm camiamıza ve Giresunspor'u seven herkesin el birliğiyle mücadele etmesi gerektiğini belirtiyor, birlikte başaracağımıza yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Giresunspor, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 20:56:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bitexen Giresunspor, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement