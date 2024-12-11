Bıyıklı Futbol Sahası\'nda Aydınlatma Tamamlandı

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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bıyıklı Futbol Sahası'nda başlatılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Yeni sistem sayesinde saha, sadece gündüz değil, akşam saatlerinde de müsabakalara ve antrenmanlara ev sahipliği yapabilecek.

Bölgesel ve amatör lig takımları için uygun ortam sağlayan sahanın, bölgedeki futbol faaliyetlerine önemli katkı sunması beklenirken, özellikle akşam maçlarının oynanabilmesi, futbolcuların ve antrenörlerin antrenman programlarını da daha esnek hale getirecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bıyıklı Futbol Sahası'na kurduğumuz yeni aydınlatma sistemi, akşam saatlerinde hem futbol müsabakalarının oynanmasına hem de sporcuların antrenman yapabilmesine imkan sağlayacak. Bu sayede sporcularımız daha uygun şartlarda mücadele edebilecek. Aydın'daki spor altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN