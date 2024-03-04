Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lige Yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde Bozüyük'ü başarıyla temsil eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 1. lige yükselme maçlarının finallerini namağlup tamamlayarak 1. lige yükselmeyi başardı.
Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanan maçı Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve Bozüyüklü voleybolseverler büyük bir heyecanla izledi. Sezon boyunca başarılı performanslarıyla kendilerinden söz ettiren "Bizim Kızlar" final grubundaki maçlarını da namağlup tamamladı. Her maçta üstün bir oyun sergileyen "Bizim Kızlar" finalde ilk olarak karşılaştığı Beykoz Belediye Spor'u 3-2, ardından Aksaray 1989 Spor'u 3-1 yendi. Son maçını Kapaklı Site Voleybol Takımı ile oynayan "Bizim Kızlar" ilk seti (25-18), ikinci seti (25-21) ve üçüncü seti (25-22) alarak maçı 3-0 kazandı. Bozüyüklü taraftarlar "Bizim Kızlar"ı 1.lige yükselme maçlarının yapıldığı Eskişehir'e Bozüyük Belediyesi'nin ücretsiz otobüsleri ile gelerek yalnız bırakmazken her maçta yaptıkları yoğun tezahüratlarla "Bizim Kızlar"ın moral kaynağı oldular.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu galibiyetle biten maçın sonunda yoğun tezahüratlar eşliğinde sahaya inerek şampiyonluğunu ilan eden "Bizim Kızlar"ı ve teknik heyeti tebrik etti. "Bizim Kızlar"ın şampiyonluk ve 1. lig sevincini paylaşan Başkan Bakkalcıoğlu takım ile birlikte tribünlerdeki coşkulu taraftarları selamladı. Maçın ardından yapılan kupa töreninde Beykoz Belediye Spor grubunun 2.si olarak 1. lige çıkmaya hak kazanarak kupasını alırken hemen ardından grubunu lider ve namağlup tamamlayan "Bizim Kızlar" şampiyonluk kupasını alarak 1. lige yükseldi. "Bizim Kızlar"ın şampiyonluğu ve 1. lige yükselmesi takım ve taraftarlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Taraftarların 1. lig sevinci tribünlerden spor salonu dışına taştı ve taraftarlar coşkulu tezahüratlarla "Bizim Kızlar"ın sevincine ortak oldular. - BİLECİK
Son Dakika › Spor › Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı 1. Lige Yükseldi - Son Dakika
Ağrı'da yetenekleri keşfedilen altyapı sporcuları, kayaklı koşu Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etmek ve milli takıma seçilmek için karlı dağlarda antrenman yaparak güç depoluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kayak eğitimi alan çocuklar, antrenörleri Hamza Dursun'un koordinesinde teknik, kuvvet ve sürat antrenmanları yapıyor. Ağrı'da yetişen başarılı sporcuların izinden giden çocuklar, gelecekte birçok şampiyon çıkaracaklarına inanıyor. Karın az yağdığı kentte antrenmanlarını Eleşkirt ilçesinin karlı dağlarında gerçekleştiren sporcular, Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyor.
Türkiye'nin en büyük kayak merkezi Erciyes, TÜRKSOY Gençlik Buluşmaları'na ev sahipliği yapacak. Erciyes, Türk dünyasından genç kayak sporcularını bir araya getirerek çeşitli sosyal ve sportif aktivitelere ev sahipliği yapacak. Ayrıca genç sporcular, Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme imkanı da bulacak.
Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, biniciliğin çocukların gelişimi için önemli bir spor dalı olduğunu belirtti. Tuncer, at binmenin çocukların kişisel gelişimine katkı sağladığını ve aynı zamanda koordinasyon ve hafıza yeteneklerini geliştirdiğini söyledi. Biniciliğin geleceği parlak bir spor olduğunu vurgulayan Tuncer, aileleri çocuklarını teşvik etmeye ve imkanı olmayanların da sponsor bulmasıyla biniciliğe devam etmesine destek olmaya çağırdı. Ayrıca, 2024 Pony Ligi'nin Türk biniciliğine önemli katkılar yapacağını ve altyapının sporcu yetiştirmek için önemli olduğunu ifade etti.
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), 30 üyesiyle birlikte katıldığı Runtalya Maratonu'ndan elde edilen tüm geliri Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na bağışlayacak. Maratonda ter döken ANTGİAD üyeleri, eğitim projelerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Antalya'nın kent tanıtımına katkı sağlayan spor etkinliklerinin önümüzdeki aylarda da devam edeceği ifade edildi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 20'inci hafta karşılaşmasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Yıldızspor'u 3-0 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puan aldı. Maçta 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün Eray Akdemir ve Berat İş'in golleriyle 2-0 öne geçtiği görüldü. İkinci yarıda Mehmet Fatih Alkan'ın golüyle skor 3-0 oldu. Bu galibiyetle 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 19'a çıkarırken, Yıldızspor 45 ise 23 puanda kaldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Puanlı Atletizm Yıldızlar Müsabakaları Düzce Üniversitesi Atletizm Pistinde gerçekleştirildi. 60 sporcu, 60m, cirit ile gülle atma, uzun atlama, yüksek atlama ve bayrak yarışları dallarında mücadele etti. Dereceye giren takımlar ödülleriyle birlikte ödül töreninde takdim edildi.
Eskişehirspor maçından dönüş yolunda trafik kazası geçiren Erman Sevkulak, yürümesine imkan sağlayacak tedavi için 64 bin dolarlık maliyeti karşılamak için destek bekliyor. Sevkulak, Eskişehir Taraftarlar Birliği ve Eskişehirspor taraftar grubu Nefer'den yardım aldığını belirtti. Tedavi için gereken miktarın hala eksik olduğunu söyleyen Sevkulak, yardım beklediğini ifade etti.
Eskişehir Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği okullar arası spor müsabakalarında Teakwondo ve Karate branşlarında üstün performans sergileyerek 3 İl birinciliği elde etti. Ceylin Naz S. ve Ömer Efe Ö. Teakwondo dalında Eskişehir birincisi olurken, Yusuf Berat Y. ise Karate branşında Küçükler klasmanında Eskişehir'in en iyisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Öğrencileri tebrik etmek için düzenlenen ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci de katıldı.
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbiyi değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların oyununu beğenen Dilmen, ''Galatasaray, Türk futbol tarihinin 1-0'ı en iyi oynayan takımı, Hatta belki de Avrupa bile dahil 1-0'ı en iyi oynayan takımıdır'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?