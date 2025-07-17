BKT Avrupa Kupası Fikstürü Açıklandı

Avrupa basketbolunun 2 numaralı organizasyonu BKT Avrupa Kupası'nda 2025-2026 sezon fikstürü belli oldu.

Ligden yapılan açıklamaya göre 20 takım, iki farklı grupta mücadele edecek.

İlk hafta müsabakaları 30 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Normal sezon, 11 Şubat 2026'da oynanacak 18. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.

BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları da tek maç üzerinden oynanacak. 17- 18 Mart tarihlerindeki maçlarla yarı finale çıkacak takımlar belli olacak.

Yarı final müsabakaları 3 maç üzerinden 31 Mart-8 Nisan tarihlerinde yapılacak. 2 galibiyet alan ekipler finale çıkacak.

2025-2026 sezonu BKT Avrupa Kupası şampiyonu, 22 Nisan, 28 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak 3 maçlık seriyle belli olacak. Seride 2 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Türk temsilcilerinden Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, B Grubu'nda yer alacak. Bahçeşehir Koleji ise A Grubu'nda mücadele edecek.

Türk Telekom ve Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türk derbisi, 8. haftada Ankara'da oynanacak.

Sezonun şampiyonu, bir sonraki sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

BKT Avrupa Kupası'nda ilk haftanın maç programı şu şekilde:

30 Eylül Salı:

19.00 Türk Telekom - ratiopharm Ulm

20.00 Slask Wroclaw - Neptunas Klaipeda

20.30 Veolia Towers Hamburg - Hapoel Bank Yahav

21.00 Umana Reyer Venice - Aris Midea

1 Ekim Çarşamba:

19.00 Lietkabelis Panevezys - Beşiktaş GAİN

19.00 U-BT Cluj-Napoca - Bahçeşehir Koleji

19.30 Panionios - NINERS Chemnitz

19.30 Cedevita Olimpija Ljubljana - BAXI Manresa

21.00 Dolomiti Energia Trento - Cosea JL Bourg-en-Bresse

2 Ekim Perşembe:

21.30 London Lions - Buducnost VOLI Podroica