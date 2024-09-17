Blatter ve Platini'nin Duruşması Mart 2025'te

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Eski FIFA Başkanı Joseph Blatter ile UEFA'nın eski başkanı Michel Platini'nin dolandırıcılık iddialarına ilişkin temyiz duruşması, 2025 yılının mart ayında görülecek.

Platini'nin avukatı Dominic Nellen'in Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamaya göre duruşma, 3-25 Mart tarihlerinde İsviçre'nin Basel kenti yakınlarındaki Muttenz'de özel bir temyiz mahkemesinde gerçekleştirilecek.

Blatter ile Platini, haklarında "dolandırıcılık" ve "zimmete para geçirme" suçlamasıyla İsviçre'de açılan davada 2022'de suçsuz bulunmuştu.

Savcılık, Blatter'i 2011'de Platini'ye yasadışı bir şekilde 2 milyon frank (2.3 milyon dolar) ödeme yapmakla suçlamıştı. Ancak bu paranın yasa dışı şekilde ödenmediğine karar verilmiş ve Michel Platini'nin dolandırıcılık iddiaları nedeniyle el konulan 2 milyon frangı geri alacağı bildirilmişti.