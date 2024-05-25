Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs'ı 'Dünya Futbol Günü' olarak kutlanmasına karar verdi - Son Dakika
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Spor

Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs'ı 'Dünya Futbol Günü' olarak kutlanmasına karar verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, futbolun dünya barışına ve kalkınmaya katkı sağladığı gerekçesiyle 25 Mayıs'ın 'Dünya Futbol Günü' olarak kutlanmasına oy birliğiyle karar verdi. BM, tüm ülkeleri ve uluslararası organizasyonları bu özel günü kutlamaya davet etti. D-Smart da Dünya Futbol Günü'nü spor gazetesine verdiği ilanla kutladı.

25.05.2024 21:51
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, bu yıl aldığı kararla futbolun bazı diğer spor dalları gibi dünya barışına, kalkınmaya katkı yaptığı bu nedenle de özel bir günle kutlanması gerektiği belirtildi ve 25 Mayıs'ın 'Dünya Futbol Günü'olarak kutlanmasına oy birliğiyle karar verildi.

BM Genel Kurulu'nun mayıs ayında yaptığı toplantıda, 25 Mayıs'ın 'Dünya Futbol Günü'olarak kutlanmasına oy birliğiyle karar verildi. Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs'ta tüm ülkeleri, uluslararası organizasyonları, sivil toplum örgütlerini ve özel sektörü Dünya Futbol Günü'nü kutlamaya davet etti. D-Smart da Dünya Futbol Günü'nü spor gazetesine verdiği ilanla kutladı.

İlanda, "Bugün, çoraptan top yapıp yanlışlıkla vazo kıranların, 3 korner 1 penaltı diyenlerin, markete gitmeye üşenip yüzlerce kilometre ötedeki deplasmana koşanların günü. Bugün, çocukken futbolcu olma hayali kuranların, 90 artıda gelen gole çocuk gibi sevinenlerin günü" ifadeleri yer aldı. İlan, kısa sürede sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

1924 Yaz Olimpiyatları dikkate alındı

25 Mayıs'ın Dünya Futbol Günü olarak belirlenmesinde 1924 Yaz Olimpiyatları esas alındı. Bundan tam 100 yıl önce olimpiyatlardaki futbol müsabakaları 25 Mayıs 1924'te başlamıştı. Bu nedenle Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs'ın Dünya Futbol Günü olması kararını aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs'ı 'Dünya Futbol Günü' olarak kutlanmasına karar verdi - Son Dakika

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