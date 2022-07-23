BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Uşak'ta başladı

Bulgaristan , Romanya , Kuzey Makedonya 'dan sporcuların yer aldığı BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası, yarın S3, 85 cc ve 65 cc, Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları ise 50 cc, 65 cc, 85 cc, S3, senior ve open sınıflarındaki mücadelelerle tamamlanacak.

Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenen ve iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde serbest antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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