Böbreğini Veren Sporcu Dünya İkincisi Oldu - Son Dakika
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Böbreğini Veren Sporcu Dünya İkincisi Oldu

30.06.2025 11:46
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Mekiye Zümrüt, oğluna böbreğini vererek kick boks dünya ikinciliği başarısı elde etti.

Diyarbakır'da oğluna böbreğini veren kadın sporcu, Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'nda ikincilik elde etti.

Diyarbakır'da yaşayan 2 erkek çocuk annesi 49 yaşındaki Mekiye Zümrüt, oğlunu tekvando öğrenmesi için spora götürürken ilgisini çeken kick boksta kendini geliştirmek istedi. Zümrüt, 2008 yılında bu sporu yapmak için kaydını yaptırdı.

Haftanın belirli günlerinde kursa giden Zümrüt, azmi ve kararlılığı sayesinde kick boks sporunu öğrenerek, 2021 yılında antrenör oldu.

Mekiye Zümrüt, daha sonra böbrek yetmezliği tanısı konulan 12 yaşındaki oğlu Taha Zümrüt'e yaklaşık 1,5 yıl önce böbreğini verdi.

Çevresindekilerin "Bir böbrekle bu sporu yapamazsın." demelerine rağmen salonda öğrencilere eğitim vermeyi sürdüren Zümrüt, organ nakli doktorlarına danışarak tek böbreğiyle antrenörlüğe devam etti.

Mekiye Zümrüt, 14-18 Mayıs'ta Antalya'da 41 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Açık WAKO Dünya Kupası'na katılarak, veteranlar kategorisi 55 kiloda ikincilik ve üçüncülük derecelerini elde etti.

"Sporu bırakmak istemedim"

Mekiye Zümrüt, AA muhabirine, milli takım forması altında başarı kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kalbinden ameliyat geçiren oğlunun iki böbreğinin zarar gördüğünü anımsatan Zümrüt, yaklaşık 1,5 sene önce bir böbreğini oğluna verdiğini belirtti.

Bu süreçten sonra spora devam ettiğini dile getiren Zümrüt, "Organ naklinin spora engel olmadığını gösterdim. Organ naklinden sonra tek böbrekle de hayatımı idame edebileceğimi gördüm. Sporu bırakmak istemedim. Arkadaşlarım 'Yarım insan oldun, bu sporu yapamazsın.' dedi. Ben de bunun aksini ispatladım. Tek böbrekle de tüm vücudum çalışıyor ve bu işi yapabileceğimi gösterdim. Bu arada spor salonunda özellikle kız çocuklarını yarışmalara hazırlıyorum." diye konuştu.

Antalya'daki organizasyonda derece elde etmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Zümrüt, milli takımda yer almak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bir anne olarak tek böbrekle de çocuklarımı ve spor salonundaki öğrencilerimi aksatmadan bu işi yapabileceğimi gösterdim. Bundan sonra da uluslararası maçlarda bayrağımızı dalgalandırmak ve öğrencilerimi şampiyonalara hazırlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Mekiye inşallah dünya birincisi olur"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış da böbrek yetmezliği yaşayan Taha'ya anneden aldıkları böbreği başarılı bir operasyonla naklettiklerini söyledi.

Operasyonun ardından anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Danış, şunları kaydetti:

"Mekiye Zümrüt'ü görünce içimiz ısınıyor. Gayet sağlıklı. Söylediklerimizi yapıyor ve gözleri gülüyor çünkü çocuğu da kendisi de mutlu. O mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Böbrek vermenin yarım insan oluşunu çürüten bir örnek. Kuşkusuz böbrek vermenin riskleri vardır. Böbrek vermek yarım insan olmak değildir. Bunun en büyük örneği Mekiye, kick boksta dünya ikincisi oldu. Mekiye inşallah dünya birincisi olur ve tezimizi daha da güçlendirir. Yine de böbrek veren kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor."

Kaynak: AA

Kick Boks, Türkiye, Sağlık, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Böbreğini Veren Sporcu Dünya İkincisi Oldu - Son Dakika

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