Bocce ile 6 ay önce tanışan ortaokul öğrencileri, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Bocce ile 6 ay önce tanışan ortaokul öğrencileri, Türkiye şampiyonu oldu

05.06.2022 11:01

Samsun'un Bafra ilçesindeki Üçpınar Ortaokulunun öğrencileri, 6 ay önce tanıştıkları boccede Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Üçpınar Ortaokulunun öğrencileri, 6 ay önce tanıştıkları boccede Türkiye şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Üçpınar Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ferdi Bayır'ın 6 ay önce okulda bocce için yaptığı seçmelerde, aynı sınıfta öğrenim gören 5 kız öğrenci başarılı oldu.

Daha sonra çalışmaya başlayan öğrenciler, önce il birinciliğini, ardından bölge ikinciliğini elde etti.

Üçpınar Ortaokulu öğrencileri, mayıs ayında Aydın'da düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası'nda küçük kızlar kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Okul müdürü Aydın Öztürk, AA muhabirine, öğrencilerinin boccede Türkiye şampiyonu olmasının gurunu yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilerinin kısa zamanda güzel başarılar elde ettiğini dile getiren Öztürk, "Öğretmenimiz sağ olsun, çocuklarımızı özveriyle çalıştırdı. Dersi olmadığı günlerde çocuklarımıza antrenman yaptırdı. Haftanın 6 günü okuldaydı. Güzel bir çalışmayla çocuklarımız, Türkiye şampiyonu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Okul olarak ilk başarıları olduğunu, ilçede de büyük heyecan yaşandığını belirten Öztürk, "İlçemizdeki okullarımızdan bizleri arayarak kendileri şampiyon olmuş hissettiklerini söylediler. Güzel duygulardı. Çocuklarımız çok güzel, hayatları boyunca unutamayacakları kazanımlar elde etti." ifadelerini kullandı.

Öztürk, zorlu bir süreç geçirdiklerine işaret ederek, "Açık alanda çalışma gerektiriyordu. Yağmur, kar, soğukta çalışıldı. Öğretmen ve öğrencilerimiz gerektiğinde yağmur yağarken branda çekip altında çalıştı." diye konuştu.

Sporla çocukların öz güvenleri ve derslerdeki başarıları da arttı

Ferdi Bayır ise sporla çocukların öz güvenlerinin ve derslerindeki başarılarının da arttığına dikkati çekti.

12 yaşındaki Melike Şahin, yılmadan, sürekli çalışarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştıklarını, çok mutlu olduklarını söyledi.

Melisa Temiz ise il şampiyonu olduktan sonra öz güvenlerinin arttığını vurgulayarak, çalışarak, öğretmenlerinin ve ailelerinin desteğiyle başarı elde ettiklerini kaydetti.

Bocce ile 6 ay önce tanışan ortaokul öğrencileri, Türkiye şampiyonu oldu
Bocce ile 6 ay önce tanışan ortaokul öğrencileri, Türkiye şampiyonu oldu
Bocce ile 6 ay önce tanışan ortaokul öğrencileri, Türkiye şampiyonu oldu
Bocce ile 6 ay önce tanışan ortaokul öğrencileri, Türkiye şampiyonu oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Üçpınar, Samsun, Bafra, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bocce ile 6 ay önce tanışan ortaokul öğrencileri, Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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