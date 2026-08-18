Bocce Milli Takımı Kampı Tamamlandı - Son Dakika
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Bocce Milli Takımı Kampı Tamamlandı

Bocce Milli Takımı Kampı Tamamlandı
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Bocce Milli Takımı, Taranto 2026 Akdeniz Oyunları için Kırıkkale'deki kampını bitirdi.

İtalya'da düzenlenecek Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele edecek Bocce Milli Takımı, Kırıkkale'deki kampını tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Ağustos'ta İtalya'nın Taranto kentinde başlayacak Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan Bocce Milli Takımı'nın Kırıkkale'deki bir haftalık kampı sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, kentteki kampını tamamlayan Bocce Milli Takımı antrenörleri ve sporcularını misafir etti.

Güneş, Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporculara ve antrenörlere başarılar diledi.

Bocce Milli Takımı, kampın ardından İtalya'ya hareket etmek üzere Kırıkkale'den ayrıldı.

Kaynak: AA

Akdeniz Oyunları, Kırıkkale, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bocce Milli Takımı Kampı Tamamlandı - Son Dakika

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