Boccede Merveli milli takım Avrupa şampiyonu - Son Dakika
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Boccede Merveli milli takım Avrupa şampiyonu

12.10.2022 14:07
Boccede Merveli milli takım Avrupa şampiyonu

İspanya'nın Mallorca şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler (Kadın) Bocce Petank Şampiyonasında Genç Kızlarımız Avrupa Şampiyonu oldu.

İspanya'nın Mallorca şehrinde düzenlenen Avrupa Gençler (Kadın) Bocce Petank Şampiyonasında Genç Kızlarımız Avrupa Şampiyonu oldu. Ülke tarihinde ilk defa Kızlarda Avrupa Şampiyonluğuna uzanan Millilerin takım kaptanı Denizlili sporcu Merve Karakaya ve Milli Takımın Antrenörü Bülent Sevinç, Denizli'nin gururu oldu.

06-09 Ekim 2022 tarihlerinde İspanya'nın Palma de Mallorca kentinde düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler (Kadın-Erkek) Bocce Petank Şampiyonasında 20 ülke takımı yarıştı. Rabia Nur Uzunay, Büşranur Uzun, Demet Şahin ve Merve Karakaya'dan oluşan milli takım grup maçlarının ardından son sekize kalma başarısı gösterdi. Yarı finalde Şampiyonanın favorisi Fransa ile karşılaşan Milliler, 8-2 geriden gelip karşılaşmayı 13-11 kazanarak finale çıktı. Favori Fransa'yı devre dışı bırakan Genç Millilerin rakibi finalde İngiltere oldu.

Şampiyonluk maçında İngiltere ile karşısında müthiş bir özgüven ve hırsla sahaya çıkan Genç Milli Takım, bu maçı da 13-8 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Kazanılan Avrupa Şampiynoluğu, ülke tarihinde kadınlarda ilk defa Bocce Petank branşında uluslararası bir başarı olarak tarihe geçti.

Avrupa şampiyonu milli takımının Denizlili antrenörü Bülent Sevinç, şampiyonluğun geliş hikayesini paylaştı. Geçtiğimiz yıl Milli Takım teknik kadrosuna davet edilen Antrenör Sevinç, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını, takım olarak hırsla ve inançla motive olarak İspanya'ya gittiklerini söyledi. İddialı ve zorlu rakiplere rağmen oyuncularının Ay yıldızlı formayı taşımanın sorumluluğuyla ülkemize Avrupa Şampiyonluğu kazandırdığını belirten Sevinç, İstiklal Marşını okutmanın ve Türk Bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Bocce Milli Takımının Denizlili kaptanı Merve Karakaya, 5 yıl önce tanıştığı Bocce branşıyla uluslararası başarıda pay sahibi oldu. Pamukkale Belediyespor Kulübü sporcusu olan 16 yaşında ki Merve, Babadağ'ın Mollaahmetler Mahallesinden çıkıp ayyıldızlı formayı giyerek ve üstüne Avrupa Şampiyonluğu unvanı ile örnek bir başarıya imza attı.

Millilerin takım kaptanı Merve Karakaya ve Milli Takım Antrenörü Bülent Sevinç, Çardak Havaalanında ve Molla Ahmetler Mahallesinde yakınları ve okul arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Bocce'de Genç Milli Takımın Avrupa Şampiyonluğu sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporcuları ve Milli Takım Antrenörlerini kutladı. Denizlili Milli Sporcu Merve Karakaya ve Antrenör Bülent Sevinç'e yaşattıkları gurur için teşekkür eden İlman, ülkemize kazandırılan bu başarıda emeği geçenleri kutladı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Milli Takım, Mallorca, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boccede Merveli milli takım Avrupa şampiyonu - Son Dakika

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