Bocciada milli takım seçme müsabakaları İzmir'de devam ediyor - Son Dakika
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Bocciada milli takım seçme müsabakaları İzmir'de devam ediyor

11.05.2022 14:25
Bocciada milli takım seçme müsabakaları İzmir'de devam ediyor

Polonya, İtalya ve Hollanda'da düzenlenecek şampiyonlarda mücadele edecek Boccia Milli Takımı için seçme yarışmaları İzmir'in Foça ilçesinde sürüyor.

Polonya, İtalya ve Hollanda'da düzenlenecek şampiyonlarda mücadele edecek Boccia Milli Takımı için seçme yarışmaları İzmir'in Foça ilçesinde sürüyor.

Foça'daki bir oteldeki yarın tamamlanacak yarışmaya Kocaeli'de düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren 32 sporcu katılıyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Boccia Branşı Asbaşkanı Ferhat Esatbeyoğlu, yaptığı açıklamada, ilk kez milli takım seçme yarışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Esatbeyoğlu, boccia branşının rehabilitasyon değil performans sporu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda milli takım aday sporcularının performanslarının gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi için Uluslararası Boccia Federasyonunun (BISFED) performans değerlendirme yöntemi ilk kez milli takım antrenörlerimiz tarafından uygulanıyor. Çünkü paralimpik bir branş ve işin ucunda madalya var. Hedefimiz net, 2024 Paris Paralimpik oyunlarına katılabilmek için kota alıp orada İstiklal Marşı'mızı okutmak."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bocciada milli takım seçme müsabakaları İzmir'de devam ediyor - Son Dakika


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