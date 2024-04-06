Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen SCHÜCO-BAYK Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışları başladı.
Yedi etaptan oluşan ve her ayağı iki günü kapsayan organizasyonun beşinci ayağına 25 teknede farklı illerden 220 sporcu katıldı.
Bodrum açıklarında IRC-A, IRC-B ve destek olmak üzere üç sınıfta düzenlenen yarışların ilk gününde, geçen yıl 85 yaşında vefat eden BAYK'ın kurucu üyelerinden ve yelken hakemliği de yapan Erol Taşbaşlı anıldı.
Yarışlar başlamadan önce saygı duruşunda bulunularak, yarış komitesi teknesinden denize çelenk bırakıldı.
Bodrum açıklarında başlayan yarışlarda IRC A ve B sınıfındakiler Görecek Adası, Bodrum Kalesi önleri, Karaada ve Yassı Kaya arasında yaklaşık 22 millik rotada mücadele etti.
Destek sınıfındakiler ise, Görecek Adası, Karaada ve Yassı Kaya arasında 15 millik rotada yelken açtı.
Yarışlarda, rüzgarın saatteki hızının 45 kilometrenin üzerine çıktığı zamanlarda, güç anlar yaşayan ekipler oldu. Çekişmeli geçen yarışların sonunda yelkenciler marinaya döndü.
Organizasyona İstanbul'dan katılan Berkin Saygı, AA muhabirine, bol rüzgarlı bir havada yarıştıklarını ve çok keyifli geçtiğini söyledi.
Ankara'dan gelen Hilal Alper ise Bodrum'daki yarışlara ilk kez katıldığını belirterek, "Çok güzel bir yarış oldu. Maviyle buluştuğumuz çok keyifli anlar yaşadık." dedi.
Beşinci ayak organizasyonu, yarın ikinci gün yarışlarının ardından dereceye girenlere kupalarının verileceği ödül töreniyle tamamlanacak.
Yarışlar, 27-28 Nisan'da 6'ncı etap mücadelesi ile devam edecek.
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