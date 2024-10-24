Salon: Bodrum
Hakemler: Haris Bijedic (Bosnahersek), Davit Kikhyan (Ermenistan), Eirini Margarita Tsantalil (Yunanistan)
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Juskaite 8, Pelin Bilgiç 11, Traylor 17, Krajisnik 14, Yueru Li 10, Ferrari 6, Yağmur Taşar, Melis Gülcan, Aslı Çil, Fatma Şimşek, Başak Gemalmaz, Gizem Tüzün
Charnay Basket: Makani 23, Garrick 17, Djaldi 2, Strautmane 10, Chabrier, Gaye 8, Daramy 11, Evelyne, Desset 3, Dalstra 2, Rhennam Vai
1. periyot: 22-18
Devre: 33-38
3. periyot: 49-63
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, sahasında Fransa'nın Charnay Basket takımına 76-66 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Bodrum Basket, Charnay'a Yenildi - Son Dakika
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