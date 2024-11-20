Bodrum Basketbol, Avrupa Kupası\'nda Evinde Piestanske Cajky ile Karşılaşıyor

Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda mücadele eden Bodrum Basketbol, yarın 5'inci hafta mücadelesinde evinde Slovakya temsilcisi Piestanske Cajky ile karşı karşıya gelecek. Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Oynadığı 4 maçta 2 galibiyet alan Bodrum temsilcisi 3'üncü sırada, 4 maçını da kaybeden Slovakya ekibi ise son sırada yer alıyor. Bodrum Basketbol, kazanarak evindeki ilk Avrupa galibiyetini almayı hedefliyor.