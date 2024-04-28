Bodrum Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Bodrum Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'ne yükseldi

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Bursa Ant Spor'u mağlup ederek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Çağdaş Bodrumspor ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'a mağlup olarak Basketbol Süper Ligi'nden düştü.

28.04.2024 19:03  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi finalinde YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Bursa Ant Spor'u mağlup ederek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Erkek basketbol takımı Çağdaş Bodrumspor ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 87-67 mağlup olarak Basketbol Süper Ligi'nden düştü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off mücadelesinde finale kalan iki takım, oynadıkları 4 maç sonunda 2-2 berabere kaldı. Şampiyonun belli olduğu maç, Bodrum Spor Salonu'nda oynandı. Müsabakada salonu dolduran Bodrumlu taraftarlar, takımlarını maç boyunca destekledi. Müsabakanın ilk periyodunu 22-15 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına 49-32 galip gitti. Maçın üçüncü çeyreği de 65-55 Bodrum'un üstünlüğü ile sona erdi. Maçın son periyodu büyük heyecana sahne oldu. Maçı 84-71 kazanan Bodrum, Süper Lig'e yükseldi. Maç sonunda salonda büyük sevinç yaşandı. Play-off finalinde ikinciliği elde eden Bursa Antspor'a madalyaları verildi.

Şampiyonluğu elde edip Süper Lig biletini alan Bodrum Basketbol ise kupa ve madalyalarını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Beşok'un elinden aldı. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 87-67 mağlup olan Çağdaş Bodrum Basketbol Süper Ligi'nden düşmesi ilçede üzüntüye neden oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Basketbol, Manisa, Bodrum, Bursa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 19:57:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement