Bodrum Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'ne yükseldi

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi finalinde YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Bursa Ant Spor'u mağlup ederek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. Erkek basketbol takımı Çağdaş Bodrumspor ise Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 87-67 mağlup olarak Basketbol Süper Ligi'nden düştü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off mücadelesinde finale kalan iki takım, oynadıkları 4 maç sonunda 2-2 berabere kaldı. Şampiyonun belli olduğu maç, Bodrum Spor Salonu'nda oynandı. Müsabakada salonu dolduran Bodrumlu taraftarlar, takımlarını maç boyunca destekledi. Müsabakanın ilk periyodunu 22-15 önde bitiren ev sahibi takım, devre arasına 49-32 galip gitti. Maçın üçüncü çeyreği de 65-55 Bodrum'un üstünlüğü ile sona erdi. Maçın son periyodu büyük heyecana sahne oldu. Maçı 84-71 kazanan Bodrum, Süper Lig'e yükseldi. Maç sonunda salonda büyük sevinç yaşandı. Play-off finalinde ikinciliği elde eden Bursa Antspor'a madalyaları verildi.

Şampiyonluğu elde edip Süper Lig biletini alan Bodrum Basketbol ise kupa ve madalyalarını Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Hüseyin Beşok'un elinden aldı. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 87-67 mağlup olan Çağdaş Bodrum Basketbol Süper Ligi'nden düşmesi ilçede üzüntüye neden oldu. - MUĞLA