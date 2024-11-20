YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu beşinci haftasında yarın Slovakya'nın Piestanske Cajky ekibini konuk edecek.
Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Dört takımın yer aldığı grupta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Bodrum Basketbol, üçüncü sırada bulunuyor.
Henüz galibiyeti bulunmayan Piestanske Cajky ise son sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Bodrum Basketbol, Piestanske Cajky'i Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?