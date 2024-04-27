Muğla'nın Bodrum ilçesinde Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası start aldı - Son Dakika
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Spor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası start aldı

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası start aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi yapıldı. Şampiyonada yer alan sporcular, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen seremoniye katıldı. Yarış, Bodrum ve Milas bölgelerindeki etaplarda iki gün boyunca devam edecek ve 28 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel önündeki bitiş çizgisinde sona erecek.

27.04.2024 00:43
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası öncesi start seremonisi yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen şampiyonada heyecan, Bodrum'da başlayacak.

Bodrum Belediye Meydanı'nda başlayan organizasyonda, aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, start seremonisine katıldı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin de yer aldığı protokol üyeleri seremonide yer aldı.

Meydandan tek tek çıkış yapan araçlar, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Türkiye'nin en hızlı pilotlarının yarışacağı şampiyonada sporcular, Bodrum ve Milas bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca mücadele edecek.

Şampiyona, 28 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel önündeki bitiş çizgisinde sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muğla'nın Bodrum ilçesinde Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası start aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası start aldı - Son Dakika
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