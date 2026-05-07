Bodrum\'da Uluslararası Optimist Yarışları Başladı

07.05.2026 11:31
Bodrum'da 14. BIOR için düzenlenen kortej renkli görüntülere sahne oldu, 11 ülkeden 238 sporcu katıldı.

BODRUM'da her yıl yapılan BODTO BIOR (Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları) kapsamında düzenlenen geleneksel kortej ve açılış seremonisi renkli görüntülere sahne oldu. Marina'dan başlayan kortej, Bodrum Belediye Meydanı'nda sona erdi. Bulgaristan, Fas, Güney Kıbrıs, İrlanda, Letonya, Polonya, Suudi Arabistan, Tayland, Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 11 ülkeden 25 kulüp ve 238 sporcu, organizasyon boyunca Bodrum açıklarında mücadele edecek. Kortej ve açılış seremonisine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, sporcular, veliler ve antrenörler katıldı. Takımların ülkelerinin bayraklarıyla kortejde yer aldığı etkinlikte Bodrum sokakları renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar da korteje yoğun ilgi gösterdi.

KANAT ÖZSERT: BODRUM SPORLA DA ÖRNEK BİR KENT

Bordum sadece turizm değil sportif faaliyetlerle de örnek bir yer olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, "Hepiniz 14'üncü BIOR Bodrum'a hoş geldiniz. Ülkemizin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından sporcular görüyorum. Bu görüntüler Bodrum'da bizleri çok mutlu ediyor. Bodrum biliyorsunuz yalnızca deniz, kum ve güneşiyle değil, aynı zamanda birçok organizasyonu ve sportif faaliyetleriyle de örnek bir yer. Biz de Bodrum Belediyesi olarak sporu ve sporcuları her zaman destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılış seremonisinde konuşan Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk da sporculara başarılar dileyerek, "Hepinize başarılar diliyorum. Pruvanız net olsun, rüzgarınız kolay olsun. Hepinize eğitim, spor ve tüm hayatınız boyunca başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın" dedi.

BAŞKAN HADİ TÜRK'TEN MESAJ

Yarışların sadece sportif başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, "Sadece bir yarış parkuru değil, aynı zamanda cesaretinizi, sabrınızı ve kararlılığınızı keşfedeceğiniz unutulmaz bir deneyim var. Deniz sizlere yalnızca rüzgarı kullanmayı değil; doğru zamanda doğru karar vermeyi, mücadeleyi ve vazgeçmemeyi de öğretecek. Burada kuracağınız dostlukların ve yaşayacağınız anıların, kazanacağınız madalyalardan çok daha değerli ve kalıcı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından her ülkeden bir sporcu ile protokol üyeleri gökyüzüne mavi beyaz balon bıraktı. Yarışlar yarın hava şartlarına göre hakem komitesinin belirleyeceği saatte başlayacak.

Kaynak: DHA

