Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada, ev sahibi takımda Bardhi baskıyla topu kaptı, ortadan taşıyıp ceza sahasına koşan Taylan'a pasını verdi. Taylan düzgün bir kontrolle penaltı noktasına yaklaştı, sağ ayağıyla sol köşeye vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-0
26. dakikada Trabzonspor'da Cham'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ozan'ın şutunu, kaleci Sousa kurtardı.
29. dakikada, Bodrum FK'dan Ahmet'in pasında Bardhi ceza alanında iki kez şutladı, ilkini Taha çıkardı, ikincisi direkten döndü. Dönen topa Üzeyir vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Murat Altan
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Ajeti, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Taylan Antalyalı, Fredy, Bardhi, Gökdeniz Bayrakdar
Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Dimitrov, Puşcaş, Okita, Brazao, Mohammed, Celal Dumanlı, Ege Bilsel
Teknik Direktör: Jose Morais
Terabzonspor: Taha Tepe, Draguş, Malheiro, Okay Yokuşlu, Lundstram, Arif Boşluk, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Zubkov, Cham, Nwakaeme
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Muhammetcan Aktaş, Mendy, Visca, Sikan, Jabol, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Taylan Antalyalı (dk. 12) (Bodrum FK) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Bodrum FK 1-0 Trabzonspor - Son Dakika
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