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Bodrum FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı - Son Dakika
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Bodrum FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Bodrum FK, Hacettepe 1945'ten Tunahan Akpınar, Antalyaspor'dan Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile Kırıkkalegücü'nden kaleci Kerem Yusuf Ersunar'ı transfer etti. Ayrıca, altyapıdan yetişen Bilal Güven ile de profesyonel sözleşme imzalandı. Toplamda beş oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme yapıldı.

Bodrum FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı
24.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:50
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hacettepe 1945'ten Tunahan Akpınar, Antalyaspor forması giyen Mustafa Erdilman ve Ege Bilsel ile Kırıkkalegücü'den kaleci Kerem Yusuf Ersunar'ın yeşil-beyazlı takıma dahil olduğu belirtildi.

Bu arada, altyapıdan yetişen Bilal Güven'le de profesyonel sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Beş oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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