Bodrum FK: Adana Demirspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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Bodrum FK: Adana Demirspor'u 1-0 Geçti

Bodrum FK: Adana Demirspor\'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Puşcaş'ın golü yeterli oldu.

29.09.2024 20:16
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Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Ahmet Aslan, Brazao, Dimitrov, Seferi, Puşcaş,

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Alioui, Manev, Aimbetov, Abdulsamet Burak, Salih Kavrazlı, Maestro, Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtulan

Gol: Dk. 13 Puşcaş (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın 13. dakikasında Dimitrov'un kullandığı kornerde ceza sahasında Puşcaş'ın kafa vuruşunda, Semih Güler'e çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

24. dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında Salih Kavrazlı arka direğe orta yaptı. Aimbetov'un vuruşunda top, kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

30. dakikada Alioui'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, top farklı şekilde üstten auta gitti.

34. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında Dimitrov topu ceza sahasına gönderdi. Brazao'nun vuruşunda, top kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK: Adana Demirspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

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