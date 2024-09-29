Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 yendi

Bodrum FK, Adana Demirspor\'u 3-1 yendi

Bodrum FK, Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

29.09.2024 21:30
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

54. dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Seferi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

60. dakikada Adana Demirspor atağında Gravillon'un uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Sousa'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1

79. dakikada Bodrum FK atağında Dimitrov kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem kendisini aldatmaya yönelik hareket ettiği gerekçesiyle Dimitrov'a sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Turgut Doman, Dimitrov'un sarı kartını iptal etti ve penaltı kararı verdi.

81. dakikada penaltıda topun başına geçen Seferi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

82. dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içi sol çaprazında Puşcaş'ın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed (Enes Öğrüce dk. 90+1), Seferi (Kenan Özer dk. 87), Brazao (Samet Yalçın dk. 64), Dimitrov (Haqi dk. 87), Puşcaş (Celal Dumanlı dk. 88)

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Üzeyir Ergün, Murat Sipahioğlu

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Manev, Gravillon, Abdulsamet Burak (Ozan Demirbağ dk. 88), Maestro, Salih Kavrazlı (Bünyamin Balat dk. 46), Ali Yavuz Kol (İzzet Çelik dk. 82), Alioui (Nourani dk. 69), Arda Kurtulan, Aymbetov (Yusuf Barası dk. 46)

Yedekler: Murat Eser, Tayfun Aydoğan, Burhan Ersoy, Tolga Takvimi, Fouge

Teknik Sorumlu: Serkan Damla

Goller: Puscas (dk. 13 ve 82), Seferi (dk. 54) (Bodrum FK), Gravillon (dk. 60) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ajeti, Brazao, Dimitrov (Bodrum FK), Arda Kurtulan, Semih Güler, Nourani, Vedat Karakuş, Manev (Adana Demirspor) - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Adana Demirspor'u 3-1 yendi - Son Dakika

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