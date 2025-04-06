Bodrum FK, Alanyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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Bodrum FK, Alanyaspor'u 1-0 Geçti

Süper Lig'de Sipay Bodrum FK, Corendon Alanyaspor'u Ali Aytemur'un golüyle 1-0 yendi.

06.04.2025 16:16
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Stat: Gain Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Suat Güz, Gökmen Baltacı

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Enes Keskin (Dk. 63 Hadergjonaj), Richard (Dk. 77 Lima), Janvier (Dk. 89 Arda Usluoğlu), Yusuf Özdemir, Vilhena, Makouta (Dk. 63 Sporar), Cordova (Dk. 63 Hwang)

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Dk. 46 Celustka), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 46 Ege Bilsel), Taylan Antalyalı (Dk. 87 Herelle), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Okita), Fredy, Bardhi (Dk. 90+4 Brazao), Seferi

Gol: Dk. 81 Ali Aytemur (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 38 Enes Keskin, Dk. 56 Richard, Dk. 90+3 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 44 Erkan Değişmez (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan maç, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında son çizgide topla buluşan Seferi'nin Balkovec'i çalımlayarak şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

67. dakikada sol kanattan gelişen Bodrum FK atağında, çaprazda topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

81. dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanattan Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ali Aytemur'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Mücadeleyi Sipay Bodrum FK 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Alanyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika

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