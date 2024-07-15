Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: 'Stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: 'Stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz'

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, yeni sezon öncesinde yaptığı açıklamada, stadın Gaziantep FK maçına yetiştirileceğini belirtti. Ayrıca, kulübün transfer çalışmaları ve kombine ücretleri hakkında bilgi verildi.

15.07.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: "Stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz"

MUĞLA - Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, "Büyük bir ihtimalle stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz. Şu anda bir problem görünmüyor. Göreceksiniz, maçlar oynandığı zaman bütün takımlar Bodrum'a gelmek için can atacaklar" dedi.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü'nde, yeni sezon öncesinde Başkan Fikret Öztürk, Başkanvekili ve Asbaşkan Selahattin Polat, TFF ve Resmi Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Ankara, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aşkın Demir, Basın Sözcüsü ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Talay, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdoğan, Taraftarlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Caner Tuna'nın katımıyla Ortakent Golf Kulüp'te basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında stadyumun Gaziantep FK maçına yetiştirilmesi için büyük gayret harcandığı belirtilirken, bu yılki kombine fiyatları da belirlendi ve taraftara kombine alımı konusunda çağrıda bulunuldu.

"Stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz"

Yeni sezon öncesi stadyumdaki çalışmalarda sona gelindiğininin altını çizen Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, "Amacımız butik bir statta butik bir oyun alanında en güzel oyunu sergilemektir. Göreceksiniz maçlar oynandığı zaman bütün takımlar Bodrum'a gelmek için can atacaklar. Bodrum'a gelecek olan takımların taraftarları belki de Bodrum'a 2-3 gün önceden gelecekler. Büyük bir ihtimalle stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz. Şu anda bir problem görünmüyor. Işıklandırma olmazsa olmazdı. Selahattin başkanımız ekibiyle inşaat işine devam ediyor. Önce federasyonun olurundan geçmesi lazım, sonra yayıncı kuruluşun olurundan geçmesi lazım" dedi.

" Türkiye'de geleceğini gördüğümüz gençleri kulübümüze aldık"

Transfer çalışmalarına da değinen Öztürk, "Aldığımız oyuncuların yüzde 80'i 17-21 yaş arasındaki çocuklardan oluşuyor. Türkiye'de geleceğini gördüğümüz gençleri kulübümüze aldık. Ana takımda yer alan ve ana takımda yer alamayan arkadaşlarımız var. 10 oyuncumuzu alt liglerdeki takımlara kiralık olarak verdik. Bunların hiçbirini satmadık şu anda devam eden görüşmelerimiz var. Bulgaristan'dan bir oyuncu aldık, 10 numara açık diyebiliriz. Stoper ve orta saha oyuncularıyla konuştuk ve işleri inşallah bu hafta içerisinde bitecek, onların da isimleri açıklanacak. Son olarak santrfor olayı var. Her taraftan oyuncu geliyor ve bakıyoruz" diye konuştu.

"Kulübümüzün hiç borcu yok"

Kulübün borcu olmadığını aktaran Fikret Öztürk, "Kulübümüzün hiç borcu yok. Her şey günü gününe ve kuruşu kuruşuna ödeniyor. Ortaklarımızla beraber büyük bir özveri içerisinde bu işi bugüne kadar beraberce getirdik. Bundan sonrası için desteklere ihtiyacımız var. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, Bodrum Belediye Başkanımız, hiç bugüne kadar olmadığı kadar yanımızdalar. Hepsi ellerinden gelen her türlü desteği bize vermeye hazırlar. Sürekli geliri sağlamak için görüşmeler yapıyoruz. Bu takımın buraya gelmesinde emeği olan Rıza başkana teşekkür ediyorum. Bodrum Futbol Kulübü, A.Ş olmasaydı büyük ihtimalle BAL'da olurdu. A.Ş olduğu için Rıza başkan çok eleştirilmiş, A.Ş olmasaydı kulüp alınamazdı" dedi.

Kombine ücretleri açıklandı

Yeni sezon öncesi sponsorluk anlaşmalarının tamamlandığını söyleyen Bodrum FK Basın Sözcüsü Onur Talay, kombineler ile ilgili de bilgi verdi. Talay, "Kombineler Bodrum FK Passolig kartı ile alınabilecek. Geçen sezon kombinesi olanlar için 18-19 ve 20 Temmuz tarihlerinde öncelikli satış hakkı tanınacaktır. Eski kombinesi olanlara öncelikli satış hakkı verilecek. 21 Temmuz Pazar gününden itibaren genel satış başlayacak. Stadyumdaki tadilat nedeniyle satışlara Gümbet Tesisleri'nde başlayacağız. Güney kale arkası tadilat nedeniyle satışa çıkmayacak. Kale arkası kombine fiyatı 15 bin TL, Maraton 30 bin TL, VİP İ Blok 70 bin TL, VİP kombine H blok 80 bin TL, VİP kombine G blok ise 90 bin TL olarak belirlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Demir: "Localarda talep çok"

Localarda ciddi bir talep olduğunu söyleyen Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Aşkın Demir ise "Localarımıza da ciddi bir talep var. Locada öncelik hakkı geçen sene locası olan taraftarlarımıza ait, onlara da bu akşam mesai bitimine kadar süre verilmişti. Bunun sonucuna göre diğer talep eden taraftarlarımıza ve firmalara bir süreç verdik. O da bu hafta içerisinde bitiyor. Toplam 15 locamız var, satışa 11 locayı çıkardık. Bunların da bir hafta içerisinde biteceğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Fikret Öztürk, Gaziantep FK, Futbol, Bodrum, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: 'Stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:53 Beştepe’de 15 Temmuz Anma Programı Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür. Bu kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz Beştepe'de 15 Temmuz Anma Programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür. Bu kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:59 İzmir Çeşme’de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı İzmir Çeşme'de 3 kişinin can verdiği orman yangınına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
18:06 Trump’ın gizli belgeler davası düşürüldü Trump'ın gizli belgeler davası düşürüldü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
20:08 Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe’ye İşte ödenecek bonservis bedeli Oğuz Aydın adım adım Fenerbahçe'ye! İşte ödenecek bonservis bedeli
18:31 Milyonlar uçup gitti Tete, Galatasaray’ı dev gelirden etti Milyonlar uçup gitti! Tete, Galatasaray'ı dev gelirden etti
17:37 Adrien Rabiot’un Galatasaray’dan istediği maaş ortaya çıktı Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
17:23 Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: “Gerekirse TRT binasını yıkın“ diye talimat verdim Dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala: "Gerekirse TRT binasını yıkın" diye talimat verdim
17:02 Yıllar sonra açıkladı Jose Mourinho’dan herkesi şaşırtan itiraf Yıllar sonra açıkladı! Jose Mourinho'dan herkesi şaşırtan itiraf
16:35 İran’dan Gebze’ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 22:05:39. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk: 'Stadımızı Gaziantep FK maçına yetiştireceğiz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement