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Bodrum FK, Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Bodrum FK, Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtirken, Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller ise takımının bazı sıkıntıları olduğunu ve daha iyi performans sergilemek istediklerini ifade etti.

Bodrum FK, Bitexen Giresunspor\'u 4-0 mağlup etti
13.01.2024 - 16:17,  Güncelleme: 16:24
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşdemir, sıkıntılar yaşayan ama hoca değişikliğine giden ve çıkış arayan bir rakibe karşı oyandıklarını hatırlattı.

Bu tür maçların sıkıntılı olduğunu daha önce yaşadıklarını ve dersler çıkartıklarını ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"İkinci yarının 20 dakikalık bölümü hariç oyunun genelinden çok memnunum. Yeni gelen oyuncularımızın aramıza katılması ve bu maçta beraber olmasıyla bizim için artı avantajdı. Lig uzun bir maraton ikinci yarının başlangıcını yaptık inşallah bununla beraberde istediğimiz oyunu bundan sonraki maçlarda sergileriz. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum ve galip geldiğimiz için mutluyum."

Bitexen Giresunspor cephesi

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller de Bodrum'a bir ümitle geldiklerini söyledi.

Kulüp olarak bazı sıkıntıları olduğunu anlatan Güller, şöyle konuştu:

"Elimizdeki oyuncu kadrosuyla en iyisini yapıp bu ligde neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz. Sonuç olarak baktığımızda farklı bir mağlubiyet aldık ama oyunun geneline baktığımızda oynamaya çalıştık. İkinci yarı topu bizde kalması için mücadele ettik ve oynamaya çalıştık. Fakat bunda çok başarılı olamadık. Oynama anlamında çok alan bıraktık."

Kaynak: AA
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