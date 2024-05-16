Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi - Son Dakika
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Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi

Bodrum FK, Boluspor\'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi. Maçta Bodrum FK'nın gollerini Celal Dumanlı ve Haqi Osman attı. Maçta iki takımın yedek kulübesinde çıkan olaylar sonucunda Bodrum FK'dan Omar Imeri ve Boluspor'dan İshak Karaoğul kırmızı kart gördü.

16.05.2024 19:19
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Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 89 Pedro Brazao), Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 90+3 Haqi Osman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 64 Celal Dumanlı)

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin, Jefferson, Berk Yıldız, Gigic, Oulare (Dk. 87 Camara), Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 87 Tunahan Çiçek)

Goller: Dk. 80 Celal Dumanlı, Dk. 90+7 Haqi Osman (Bodrum FK)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Omar Imeri (Yedek kulübesinde) (Bodrum FK), Dk. 90+9 İshak Karaoğul (Yedek kulübesinde) (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 3 Oulare, Dk. 36 Gigic (Boluspor), Dk. 70 Kenan Özer, Dk. 77 Ali Aytemur, Dk. 90+7 Haqi Osman (Bodrum FK)

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Boluspor'u 2-0 mağlup eden Bodrum FK, 2. tura yükseldi.

Kaynak: AA

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