Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 89 Pedro Brazao), Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 90+3 Haqi Osman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 64 Celal Dumanlı)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin, Jefferson, Berk Yıldız, Gigic, Oulare (Dk. 87 Camara), Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 87 Tunahan Çiçek)
Goller: Dk. 80 Celal Dumanlı, Dk. 90+7 Haqi Osman (Bodrum FK)
Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Omar Imeri (Yedek kulübesinde) (Bodrum FK), Dk. 90+9 İshak Karaoğul (Yedek kulübesinde) (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 3 Oulare, Dk. 36 Gigic (Boluspor), Dk. 70 Kenan Özer, Dk. 77 Ali Aytemur, Dk. 90+7 Haqi Osman (Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Boluspor'u 2-0 mağlup eden Bodrum FK, 2. tura yükseldi.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi - Son Dakika
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