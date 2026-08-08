Bodrum FK, Bursaspor ile Sezona Başlıyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Bursaspor ile Sezona Başlıyor

Bodrum FK, Bursaspor ile Sezona Başlıyor
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Bodrum FK, yarın Bursaspor'u ağırlayacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Bilet fiyatları belirlendi.

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen sezon play-off yarı finalinde Süper Lig'e dönüş fırsatını kaçıran Bodrum Futbol Kulübü, 2026-2027 sezonunun ilk maçında yarın Bursaspor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetecek. Bilet fiyatları VIP 448, maraton 248, kale arkası 148 ve misafir tribünü 190 TL olarak açıklandı.

Sezon öncesi transferde genç takviyeler yapan yeşil-beyazılarda 6 aylık hak mahrumiyeti cezasını tamamlayıp sözleşme yenileyen teknik direktör Burhan Eşer de aylar sonra takımın başında sahaya çıkacak. Bodrum ekibinde Celal Dumanlı ve Ahmet Aslan'ın ise sakatlıkları sürüyor. Bursaspor, üst üste 2 şampiyonluk yaşayarak 3'üncü ligden bu sezon 1'inci lige dönmüştü.

Kaynak: DHA

Bursaspor, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

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