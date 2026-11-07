Bodrum FK'da Ajeti ve Cruz'un da aralarında bulunduğu 4 futbolcu milli takıma gidiyor - Son Dakika
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Bodrum FK'da Ajeti ve Cruz'un da aralarında bulunduğu 4 futbolcu milli takıma gidiyor

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Bodrum FK\'da Ajeti ve Cruz\'un da aralarında bulunduğu 4 futbolcu milli takıma gidiyor
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Bodrum FK'da Arlind Ajeti, Tomas Cruz, Ruben Providence ve Elvir Gashijan milli takım kadrolarına davet edildi. Ajeti Arnavutluk, Cruz Lüksemburg, Providence Haiti, Gashijan ise Kosova U21 kadrosunda yer alacak.

Bodrum Futbol Kulübü'nden Arlind Ajeti, Tomas Cruz, Ruben Providence ve Elvir Gashijan, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.

UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için açıklanan kadrolarda Trendyol 1. Lig takımlarından Bordum FK'dan 4 futbolcu, milli davet aldı. Yeşil-beyazlılarda Arlind Ajeti, Arnavutluk, Tomas Cruz ise Lüksemburg kadrosunda yer aldı. Ruben Providence, Concacaf Uluslar Ligi çeyrek final karşılaşmaları için Haiti'ye davet edilirken, Elvir Gashijan da Kosova U21 Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Bodrum Futbol Kulübü'nden yapılan konuyla ilgili açıklamada, "Futbolcularımızın ülkelerini milli forma altında temsil edecek olmalarından gurur duyuyor, kendilerini tebrik ediyor ve milli takımlarında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
Milli TakımLüksemburgKosovaBodrumHaitiSporSon Dakika

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