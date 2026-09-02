Bodrum FK\'da Eşer: Yarın taraftarımızın desteğiyle ilk 3 puanı alacağız

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, oyunlarının geliştiğini, genç futbolcuların da alıştığını ve adaptasyon sürecini yavaş yavaş atlattıklarını belirterek, "Taraftarımızın desteğiyle hafta içi mesaisinde ilk 3 puanımızı inşallah alacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bodrum FK, yarın saat 20.00'de sahasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanıp 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde sürdüren Bodrum FK, taktik ağırlıklı antrenmanı tamamladı. İdman sonrası Teknik Direktör Burhan Eşer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Transfer süreci ve geçtiğimiz hafta oynanan Manisa FK maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eşer, "3 puanı bizden fazla isteyen yok. Biz de 3 puan istiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim; Manisa deplasmanında biliyorsunuz sahaya 1 yabancı oyuncumuz, 10 yerli oyuncuyla çıktık. 23 yaş ortalamasıyla sahaya çıktık ama oyuncularım aslan gibi mücadele ettiler. Rakibe hemen hemen hiçbir pozisyon vermedik. Bir tek bireysel bir hatadan dolayı verdiğimiz bir pozisyon var. Maçın genelinde kompakt oynayan, sahada birbirine yardım eden, mücadele gücü yüksek ve çalıştığımız şeyleri sahaya yansıtan bir oyuncu grubu gördük. Manisa deplasmanı zor bir deplasman, bizi yenselerdi lider olacak bir takıma karşı oynadık. Oradan beklentimiz 3 puandı ama deplasman olduğu için 1 puanla ayrılmamız bir taraftan sevindirici. Çünkü yeni bir yapılanmaya giren bir takımımız var. Yeni bir oluşum içindeyiz. Gelen oyuncular oluyor, giden oyuncular oluyor. Bu oyuncuların transfer dedikoduları oluyor. Bu oyuncuları maça hazırlamak, inanın motive etmek biraz süreç alıyor. Tabii bu bizim işimiz. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi transfer dönemi bittikten sonra kadro planlamamız tam oturduktan sonra, gelen oyuncular da giden oyuncular da belli olduktan sonra bu adaptasyon sürecimiz hızla ilerleyecek" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızın desteğiyle ilk 3 puanımızı hafta içi mesaisinde inşallah alacağız"

Yarın oynanacak Esenler Erokspor maçına da değinen Eşer, "Erokspor maçı da bizim için önemli bir maç. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Puan durumundaki yeri belli değil çünkü lig daha tam oturmadı. Transfer süreci olduğu sürece ligin oturması biraz zaman alacak. 2-3 haftadan sonra belli olacak bazı şeyler. Zor bir takıma karşı oynuyoruz. Geçen sene Çorum'dan 5-6 tane oyuncu aldılar. Şampiyon olan takımdan 5-6 tane oyuncu aldılar, iyi bir kadroları var ama bunu skora yansıtamadılar. Zor bir maç bizi bekliyor. Bizim de oyunumuz gelişiyor, genç oyuncularımız alışıyor, adaptasyon sorununu yavaş yavaş atlatıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle ilk 3 puanımızı hafta içi mesaisinde inşallah alacağız. Aboubakar dediğiniz gibi takımımıza katıldı. Bizim için önemli bir oyuncu. Hem saha içi liderliği hem saha dışında genç oyunculara vereceği tecrübelerle bize çok büyük katkı sunacağına inandığımız önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Tabii onun da hazırlık süreci var. Bireysel olarak çalışmıştı, takım antrenmanı yapmamıştı. 2-3 gündür de zaten çift antrenmanlarla bireysel olarak en kısa sürede onu hazırlamak istiyoruz. İnşallah bize çok büyük güç katacaktır. Ruben geldiği takımda, Hollanda 2'nci Ligi takımında antrenman yapıyordu. Takım antrenmanlarını yapmıştı ama Vincent ile konuşmamda takım antrenmanı yapmadığını, bireysel olarak çalıştığını söyledi. Bu 1-2 gün içinde gözlemleyeceğiz, bakacağız. Zaten 2-3 gündür de çift antrenman yaptık. Bu durumu değerlendireceğiz, konuşacağız. Eğer kendini iyi hissederse belki Erokspor maçında kadroya alabiliriz" diye konuştu.