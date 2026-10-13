Bodrum FK, deplasmanda Sarıyer'in 3 haftalık serisini 4-1'lik skorla bitirdi - Son Dakika
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Bodrum FK, deplasmanda Sarıyer'in 3 haftalık serisini 4-1'lik skorla bitirdi

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Trendyol 1'inci Lig 10'uncu haftasında Bodrum FK, deplasmanda Sms Grup Sarıyer'i Aboubakar'ın iki golüyle 4-1 yendi. Sarıyer'in 3 haftalık yenilmezlik serisi sona ererken Bodrum puanını 11'e çıkarıp düşme hattından uzaklaştı, Sarıyer 15 puanda kaldı.

TRENDYOL 1'inci Lig 10'uncu hafta karşılaşmasında Bodrum FK, deplasmanda Sms Grup Sarıyer'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Sarıyer FK sahasında Bodrum FK'yı konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Yücel Büyük düdük çaldı. Büyük'ün yardımcılıklarını ise Azad İlhan ve Kerem Kalkan üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk Bodrum FK, 7'nci dakikada Yusuf Sertkaya'nın golüyle öne geçti. 15 ve 24'üncü dakikalarda sahneye çıkan Vincent Aboubakar, skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. 75'inci dakikada Berkay Aslan, skoru 4-0'a getirdi. Ev sahibi Sarıyer FK'nın mücadeledeki tek golü ise 81'inci dakikada Doğan Can Davas'tan geldi: 1-4. Sarıyer'in 3 haftalık yenilmezlik serisini sonlandıran Bodrum FK, bu sonuçla puanını 11'e yükselterek düşme hattından uzaklaştı. Sarıyer ise 15 puan da kaldı.

Kaynak: DHA
TrendyolSarıyerBodrumFutbolSporSMSSon Dakika

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