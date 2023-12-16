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Bodrum FK, devre finallerini bekliyor - Son Dakika
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Bodrum FK, devre finallerini bekliyor

1'inci Lig'de son 4 maçta 3 puan kaybeden Bodrum FK, Play-Off hattından çıkmadan devre finallerini bekliyor. Yeşil-beyazlı ekip, Kocaelispor ve Göztepe ile oynayacağı son 2 maçı kazanarak devreyi iyi bir konumda tamamlamayı hedefliyor.

Bodrum FK, devre finallerini bekliyor
16.12.2023 - 11:57,
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1'inci Lig'de son 4 maçın 3'ünde puan kaybetmesine rağmen Play-Off hattından çıkmayan Bodrum FK devre finallerini bekliyor. Ligde 15 maç sonunda 25 puanla altıncı sırada olan yeşil-beyazlı ekip ilk yarının kalan iki maçını üst basamaklarında yer alan Kocaelispor ve Göztepe'yle oynayacak.

Ligde Kocaelispor 32 puanla direkt Süper Lig hattında ikinci sırada, Göztepe ise 29 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. 19 Aralık'ta Kocaeli deplasmanına çıkıp, 24 Aralık'ta Göztepe'yi konuk edecek Bodrum 2'de 2 yaparsa devreyi iyi bir konumda kapatacak. Yeşil-beyazlı ekibin puan kaybı durumunda ise Play-Off hattındaki yerini kaybetme tehlikesi var.

Kaynak: DHA
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