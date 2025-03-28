Bodrum FK-Fenerbahçe Maçında VAR Godinho - Son Dakika
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Bodrum FK-Fenerbahçe Maçında VAR Godinho

Bodrum FK-Fenerbahçe Maçında VAR Godinho

Süper Lig'de Bodrum FK ile Fenerbahçe arasında VAR, Portekizli Luis Godinho olacak.

28.03.2025 12:28
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün oynanancak Bodrum FK- Fenerbahçe karşılaşmasının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile Fenerbahçe, bu akşam saat 20.30'da Bodrum Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho oturacak. Godinho'ya AVAR olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK-Fenerbahçe Maçında VAR Godinho - Son Dakika

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