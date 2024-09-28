Bodrum FK Galibiyet İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Bodrum FK Galibiyet İçin Hazırlanıyor

Bodrum FK, Adana Demirspor'u yenerek galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

28.09.2024 04:03
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- Bodrum FK'da Gökdeniz Bayraktar ve Ahmet Aslan, Adana Demirspor karşısında galibiyet istiyor

MUĞLA - Bodrum Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte Gökdeniz Bayrakdar ve Ahmet Aslan, Adana Demirspor karşısında galibiyet alarak seri yakalamak istediklerini belirtti.

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Adana Demirspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, evinde rakibini mağlup edip galibiyet serisi yakalamak istiyor. Bodrum FK'nin 22 yaşındaki futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar ve 23 yaşındaki Ahmet Aslan takımın performansı ve hedefleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Takım olarak her geçen gün daha iyi olduklarını söyleyen Gökdeniz Bayrakdar, "Öncelikle lige başladığımızdan beri zaten takımda güzel ve heyecanla güzel birliktelik var, performans olarak da iyi işler başardık ama sonuca ulaşamadık bazı maçlarda. İkinci galibiyetimizi aldık, bu bizim için mutluluk verici. Gelişmeye devam ediyoruz. İçeride bir Adana Demir maçı oynayacağız. Onunla da bu seriyi başlatıp, devam ettirmek istiyoruz. Tabii ki de sonuçta önce takımın kazanması önemli. Ben takım için her şeyimi yapıyorum. Golle tanışmayı tabii ki de istiyorum. Ama öncelikle takımın kazanması önemli benim için. Oyunumuz iyi olduğu için kendimizden şüphemiz yok takım olarak. Bu galibiyette de onu kırdığımızı düşünüyorum. Daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Ahmet Aslan ise, "Bir önceki maçta yine son dakikada şansız bir gol yedik. Bu bizi biraz demoralize etti ama burası Süper Lig. Öğreneceğimiz çok şey var ama ilk haftalara baktığımız zaman bence puanlama olarak daha üst sıralarda olmamız gerekiyor. Bu hafta ilk deplasman galibiyetimizi aldık. O yüzden mutluyuz, bunu bir seriye bağlamamız gerekiyor. Bunu da inşallah içeride Adana Demir'i yenerek bağlayacağımızı düşünüyorum. Takım içinde arkadaşlık olsun, hocalarımızın direktifleri olsun her şey çok güzel ilerliyor. Geride kalan haftalarda hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Önümüzdeki maç içeride taraftarımızın desteğiyle Adana Demirspor maçını kazanarak seriyi devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Ahmet Aslan, Futbol, Finans, Bodrum, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Galibiyet İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

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