Bodrum FK Genç Futbolcuları Motive Olduklarını Söyledi - Son Dakika
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Bodrum FK Genç Futbolcuları Motive Olduklarını Söyledi

Bodrum FK Genç Futbolcuları Motive Olduklarını Söyledi

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün genç futbolcuları Ege Bilsel ve Gabriel Obekpa, takım için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. Bodrum FK, Göztepe'ye konuk olacak.

29.08.2024 14:42
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün genç futbolcularından Ege Bilsel ve Gabriel Obekpa, motive olduklarını ve takım için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Göztepe'ye konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte takımın genç oyuncularından 21 yaşındaki Ege Bilsel ve 20 yaşındaki Gabriel Obekpa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genç futbolcular, takım için sonuna kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi.

Ege Bilsel: "Arda Güler gibi ülkemi temsil etmek istiyorum"

Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini söyleyen Ege Bilsel, "Takımıma katkı vermeye başladım. Bunun için çok mutluyum ve ilk galibiyetimizi aldık. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah daha çok galibiyet alalım. Çok heyecanlıyım, profesyonel kariyerimin daha başındayım. Çok çalışıyorum, çok büyük hayallerim, hedeflerim var. Bu hayallerimi ve hedeflerimi burada gerçekleştirmek istiyorum. Altyapıda oynarken kulübümüz 2. Lig'deydi. Buralara kadar geleceğimizi ve benim de kulübüme katkı verebileceğimi hiç düşünemiyordum. Benim için de hayal gibi geliyor ama beni daha çok motive ediyor. Arda Güler gibi ülkemi temsil etmek istiyorum. Avrupa'ya gitmek istiyorum ama öncelikle ilk işim Bodrum'da takımıma daha çok katkı vermek. Bodrum'un ileride Avrupa'da oynayabileceğini düşünüyorum. Ama bu sene ligde kalıcı olmak istiyoruz" dedi.

Obekpa: "Elimden geleni yapacağım"

Takımın Nijeryalı genç oyuncusu Gabriel Obekpa da "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarla buluşmak da gerçekten çok olağanüstü bir durumdu. Maç öncesi ve maçın devamında bizi inanılmaz derecede motive ettiler, tezahüratlarda bulundular. Bu da beni daha çok iştahlandırdı. Yüzde 100'ümü vermek için sabırsızlanıyorum. Geçtiğimiz maçta 15-20 dakika süre aldım. Gerçekten benim için de çok heyecanlıydı, çok atmosferli bir mücadeleydi. Zorlu bir maçtı sonunda kazandık. Önümüzdeki maç için de aynı şekilde motiveyim. Fiziksel olarak da kendimi hazır hissediyorum. Süre aldığım sürece elimden geldiğince yapacağım" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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