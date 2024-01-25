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Bodrum FK, Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları bulunan ve cezalı olan oyuncuların forma giyemeyeceği belirtilirken, teknik direktör İsmet Taşdemir ve yeni transfer Tunahan Akpınar, maçın önemini vurguladı.

Bodrum FK, Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
25.01.2024 - 18:51,  Güncelleme: 18:53
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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında 28 Ocak Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik çalışma yaptı.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Cenk Şen, Ali Aytemur, Pedro Brazao ve kırmızı kart cezalısı Omar İmeri'nin Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyeceği belirtildi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere, devre arasında farklı yol izleyerek, 8 oyuncuyu aralarına kattıklarını bildirdi.

Gençlerbirliği'nin son maçında kritik galibiyet aldığını belirten Taşdemir, "Gençlerbirliği bu yıl iyi futbol oynayan kulüplerimizden bir tanesi. İnşallah iyi hazırlanırız ve sahada istediğimiz bir verimlilik olur." dedi.

Yeni transfer Tunahan Akpınar da Gençlerbirliği ile yapacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Maçtan mutlak galip gelmek istediklerini aktaran Akpınar, "Takımıma güveniyorum. Gelmeden önce de birkaç maçı izlemiştim. Özverili ve coşkulu oynayan bir takım ve bunun sonucunda Play-Off'tan direkt Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Bodrum FK, Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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