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Bodrum FK, Gençlerbirliği'ni konuk edecek - Son Dakika
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Bodrum FK, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni evinde ağırlayacak. Ev sahibi takımda bazı eksikler bulunurken, teknik direktör İsmet Taşdemir, galibiyetle çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Bodrum FK, Gençlerbirliği\'ni konuk edecek
27.01.2024 - 10:57,
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1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK'ya 1-0 yenilip zirve mücadelesinde yara alan Bodrum Futbol Kulübü yarın önemli rakiplerinden Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Ev sahibi yeşil-beyazlılarda kart cezalısı Omar Imeri'nin yanı sıra sakatlıkları süren Cenk Şen, Ali Aytemur ve Pedro Brazao maçta forma giyemeyecek. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Son derece zorlu bir rakiple oynayacağız. Hazırlaklarımızı yaptık, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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