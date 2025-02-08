Bodrum FK, Göztepe Maçına Teknik Direktör Morais ile Çıkıyor - Son Dakika
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Bodrum FK, Göztepe Maçına Teknik Direktör Morais ile Çıkıyor

Süper Lig'de Bodrum Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde Göztepe ile karşılaşacak. Geçmişteki maçlarda Göztepe'ye karşı üstünlük sağlayan Bodrum FK, galibiyet hedefliyor.

08.02.2025 11:20
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SÜPER Lig'de pazartesi günü evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek Bodrum Futbol Kulübü, sözleşme imzaladığı teknik direktör Jose Morais ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sezona İsmet Taşdemir'le başlayıp ardından Volkan Demirel'le yola devam eden yeşil-beyazlılar, bir türlü düşme hattından çıkamazken yönetim kan değişikliğine gitti. Türkiye'de daha önce de Antalyaspor'u çalıştıran Morais, uzun yıllar şu an Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun yardımcılığını yaptı. Oldukça tecrübeli olan Morais yönetiminde ilk maçına çıkacak Bodrum FK tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.

Yeşil-beyazlılar evinde Göztepe'ye ise hiç yenilmedi. Sarı-kırmızılılarla Bodrum Stadı'nda 3 maça çıkan Bodrum FK, 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. İki takım ilk olarak 2022-2023 sezonunda karşı karşıya geldi. Bodrum FK, Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 1-0 yenerken, iç sahadaki maç 1-1 berabere tamamlandı. O sezon iki takım 1'inci Lig Play-Off'unda da karşı karşıya geldi. Bodrum FK evinde oynadığı müsabakayı 3-1 kazanarak, Göztepe'yi eledi. Geçen sezon Bodrum FK evindeki maçı bu kez 3-0 kazanırken, İzmir'deki randevu 1-1 sona erdi. Bu sezon ise Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Bodrum temsilcisini 2-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA

Futbol, Bodrum, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Göztepe Maçına Teknik Direktör Morais ile Çıkıyor - Son Dakika

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